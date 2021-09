04 settembre 2021 a

Roma, 4 set (Adnkronos) - "Il nostro obiettivo è quello di stabilizzare il governo, aiutarlo, renderlo più forte per affrontare i nodi che ci sono. Le difficoltà ci sono ma abbiamo grande una responsabilità, il nostro obiettivo non è tornare al '19 ma andare avanti". Lo ha detto Enrico Letta in un incontro a Castel fiorentino.