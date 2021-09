Codiv: Brunetta, 'obbligo vaccinale? perché no'

04 settembre 2021 a

a

a

Cernobbio, 4 set. (Adnkronos) - "Quella del green pass è una storia di successo, un successo italiano ed europeo. Si tratta adesso per l'Italia di completare questa storia di successo e quindi di estenderlo a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato in maniera tale che ci sia una sorta di passaporto vaccinale che deve mettere in sicurezza tutto il mondo del lavoro e delle relazioni sociali. Draghi lo ha già detto con grande determinazione e semplicità e questo è prossimo passo, cioè estensione a tutto il mondo del lavoro e non solo di questo strumento". Lo afferma Renato Brunetta, ministro della Pubblica amministrazione a margine del forum Ambrosetti in corso a Cernobbio.

Se il decreto arriverà a inizio ottobre, replica: "Ne parliamo la prossima settimana in sede di cabina di regia e poi dalla cabina di regia in consiglio dei ministri con tutte le determinazioni che il Cdm indicherà".

Per Brunetta "l'obbligo vaccinale è una conseguenza finale, io sono molto affezionato al green pass, se poi servirà anche l'obbligo perché no?". A chi gli chiede dell'atteggiamento del Carroccio sul tema, chiosa: "In Consiglio dei ministri io ho visto un assenso pieno dei colleghi della Lega".