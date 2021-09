Calcio: Lukaku, 'l'Inter mi ha salvato ma con la testa ero già al Chelsea'

04 settembre 2021 a

Roma, 4 set. - (Adnkronos) - "L'Inter mi ha tirato fuori dalla m..., avrei lasciato l'Inter solo per il Chelsea". Lo dice Romelu Lukaku parlando dal ritiro del Belgio a HLN.BE. "Quando il Chelsea ha offerto 110 milioni più Zappacosta, era la loro terza offerta, ho capito che la cosa era diventata seria e non c'ero più con la testa. L'Inter aveva ancora rifiutato, così sono andato a parlare con Simone Inzaghi nel suo ufficio in modo da trovare un accordo. Ero all'Inter ma con la mente ero già al Chelsea", aggiunge il 28enne attaccante belga.