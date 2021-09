Centrosinistra: Bettini, 'non sottovalutare Letta, con Conte spirito amicizia'

04 settembre 2021 a

a

a

Roma, 4 set (Adnkronos) - "Sono per non sottovalutare Letta. È un uomo corretto, è un uomo che ha ribadito in modo molto chiaro una prospettiva politica, è molto colto, pacato, e ha uno spirito di amicizia nei confronti di Conte". Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, rispondendo a una domanda su Enrico Letta durante un dibattito sul centrosinistra al quale ha partecipato stamane alla festa del Fatto quotidiano insieme a Pierluigi Bersani, Stefano Patuanelli e Elly Schlein.