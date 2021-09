Calabria: Coraggio Italia, in campo a sostegno di Occhiuto

04 settembre 2021 a

Roma, 4 set. (Adnkronos) - “Alla faccia di chi ha tentato di descrivere la nostra intrapresa politica come un'operazione di palazzo, a poche settimane dalla sua nascita ‘Coraggio Italia' scende in campo e si cimenta nella sfida elettorale fra le più impegnative: quella delle regionali, che ci vedranno impegnati in Calabria a sostegno di Roberto Occhiuto, con il nostro simbolo e una squadra di donne e uomini di grande valore e competitività”. Lo annunciano il presidente di ‘Coraggio Italia', Luigi Brugnaro, e i tre vicepresidenti Giovanni Toti, Marco Marin e Gaetano Quagliariello.

"Siamo certi che ‘Coraggio Italia' -proseguono- rappresenterà la vera sorpresa di queste elezioni. Saremo impegnati senza risparmio in campagna elettorale come lo siamo stati fino a oggi per mettere in campo una squadra valida e competitiva, risultato di un lavoro grande e prezioso per il quale sentiamo di dover ringraziare i nostri dirigenti nazionali e territoriali, i quadri, i militanti, e anche i tanti amici che avrebbero aspirato alla candidatura ma poiché le liste sono a capienza limitata hanno accettato di mettersi al servizio del progetto politico".