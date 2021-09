Pallavolo: Europei, domani gli azzurri contro il Montenegro

04 settembre 2021 a

Roma, 4 set. - (Adnkronos) - Giornata di riposo per la Nazionale Maschile che dopo l'esordio vittorioso di ieri contro la Bielorussia, oggi preparerà la gara di domani contro il Montenegro in programma alle ore 19 (diretta Rai Sport + HD e DAZN). Gli azzurri sono stati i protagonisti della gara inaugurale della pool B giocando un buon match lasciando poco spazio agli avversari. Tutta la squadra si è resa protagonista di una buona interpretazione del match facendo registrare buoni numeri in termini statistici.

Nella batteria dei giovani attaccanti azzurri c'è Daniele Lavia che sta giocando con continuità e proprio lo schiacciatore azzurro ha così parlato dell'inizio del percorso azzurro nella 32esima edizione della rassegna continentale:

“Quella di ieri è stata sicuramente una gara positiva sotto tutti i punti di vista, era l'esordio per un gruppo diverso, giovane. A mio avviso la partita è stata bella, giocata con intensità da parte nostra facendo bene in tutti i fondamentali e il risultato finale alla fine ci ha ripagato di quanto fatto”.