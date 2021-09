Ciclismo: Benelux Tour, Colbrelli vince 6/a tappa ed è il nuovo leader

04 settembre 2021 a

Roma, 4 set. - (Adnkronos) - Sonny Colbrelli vince in solitaria la sesta tappa del Benelux Tour, 208 km da Ottignies-Louvain-la-Neuve a Houffalize. Il ciclista italiano si impone dopo una fuga solitaria di 25 km ed è il nuovo leader della classifica generale. Il campione d'Italia della Bahrain-Victorious conquistato la quarta affermazione stagionale e ora ha 51 secondi di vantaggio in classifica generale sul compagno di squadra, lo sloveno Matej Mohoric. Domani è in programma l'ultima tappa: 182 km da Namur a Geraardsbergen.