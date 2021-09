M5S: Conte, 'il vaffa? Stop toni aggressivi, non ne abbiamo più bisogno'**

05 settembre 2021 a

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Il Movimento del vaffa è stato il Movimento della prima ora, quello che doveva entrare nei palazzi, doveva sgomitare, forzare per entrarvi. Oggi quei toni veementi non hanno più ragione, possiamo argomentare le nostre ragioni e credo che dobbiamo dismettere i toni aggressivi. Anche le parole fanno male, non meno delle azioni". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, intervenendo alla festa del Fatto quotidiano.