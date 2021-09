Lombardia: Alparone lascia Fi per Fdi, Meloni 'politico di grande radicamento'

05 settembre 2021 a

Roma, 5 set. (Adnkronos) - Marco Alparone lascia Fi e passa a Fdi. "E' un politico di grande radicamento ed esperienza, sindaco, consigliere regionale e comunale, tutto il percorso che, secondo noi, bisogna fare per rappresentare degnamente le istituzioni", commenta la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Attualmente è sottosegretario alla Regione Lombardia con deleghe molto importanti, tra le quali quella che, di fatto, gestisce i soldi del Pnrr, una delega estremamente strategica", rimarca Meloni.

"Molti guardano con interesse a Fratelli d'Italia in questo periodo - sottolinea - però noi facciamo delle scelte basate sul radicamento e l'esperienza che possa portare un valore aggiunto. La squadra cresce ulteriormente in Consiglio e in giunta".