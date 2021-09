05 settembre 2021 a

Roma, 5 set (Adnkronos) - "Noi non abbiamo spirito di competizione nel centrodestra. Io mio avversario a sinistra, il mio obiettivo è che Battistini prenda un voto in più di Lepore al ballottaggio". Lo ha detto Matteo Salvini in un incontro elettorale a Bologna.