Rdc: Barra (Villa Maraini), 'metadone di Stato? Slogan Meloni è offensiva sciocchezza'

06 settembre 2021 a

a

a

Roma, 6 set. (Adnkronos) - L'affermazione in cui Giorgia Meloni equipara il reddito di cittadinanza al metadone di Stato "è una gratuita, offensiva, sciocchezza di cui non vale la pena discutere. Siamo su slogan e dogmi offensivi verso le 90mila persone che sopravvivono grazie al metadone nel nostro Paese". A commentare all'Adnkronos la polemica suscitata dalle parole della leader di Fratelli d'Italia a Cernobbio è Massimo Barra, fondatore di Fondazione Villa Maraini, Agenzia Nazionale di Croce Rossa Italiana per le dipendenze patologiche, in prima linea dal 1976 nella cura e la riabilitazione da droghe, abuso di alcol e gioco d'azzardo.

"Il metadone -osserva Barra- è la più importante terapia a disposizione per gli eroinomani, sputarci sopra significa sputare su chi la fa. Nulla di più offensivo".