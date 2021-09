Infortuni: inalano sostanze tossiche in cascina nel Pavese, due intossicati

06 settembre 2021 a

Milano, 6 set. (Adnkronos) - Due uomini sono rimasti intossicati dopo aver inalato sostanze tossiche mentre erano al lavoro in una cascina a Scaldasole, in provincia di Pavia. Poco dopo le dieci, i due uomini, di 55 e 65 anni, mentre erano al lavoro in un cantiere nella cascina di una società agricola hanno inalato catramina, un prodotto impermeabilizzante a base di bitume, e si sono sentiti male. Entrambi, riferisce l'Areu, sono stati portati in codice giallo all'ospedale di Voghera. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco, i carabinieri e l'Ispettorato del lavoro.