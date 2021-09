Rdc: Conte, 'vergognoso attacco da politici con stipendi da privilegiati'

06 settembre 2021 a

Roma, 6 set. (Adnkronos) - "In questi giorni assistiamo a una campagna vergognosa contro il reddito di cittadinanza. Trovo vigliaccio e folle che esponenti politici, per giunta con trattamenti economici privilegiati, chiedano di abrogare una misura di civiltà nei confronti di chi non ha nulla". Così il capo politico del M5S Giuseppe Conte, a Napoli per la presentazione della lista dei candidati M5S.

"Che visione di paese si può avere quando si chiede di abrogare una misura del genere? - attacca Conte - una misura che ha permesso, oltretutto, di affrontare la pandemia, con un milione di nuovi poveri. Una misura di civiltà che tutti gli altri paesi hanno, l'Italia è arrivata tardi ma c'è arrivata grazie al M5S".