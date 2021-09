Calcio: Salernitana in festa per Ribery, oggi visite, firma e presentazione

06 settembre 2021 a

a

a

Salerno, 6 set. (Adnkronos) - Salerno in festa per l'arrivo di Franck Ribery che si appresta a diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Salernitana, società con la quale ha raggiunto nei giorni scorsi un accordo totale per un contratto di un anno più opzione per una seconda stagione automatica in caso di salvezza che supera il milione e mezzo di euro a stagione. Il giocatore è arrivato a Salerno per visite e firma con un volo privato partito da Monaco e giunto all'aeroporto di Napoli - dove ad attenderlo c'era Davide Lippi, che ha curato l'operazione insieme ad Alan Migliaccio, agente di Ribery, e al ds della Salernitana Fabiani per recarsi all'Hotel Raito di Vietri sul Mare, dove è stato raggiunto dall'amministratore unico del club Ugo Marchetti. L'ex Fiorentina in giornata si sottoporrà alla visite mediche di rito e poi firmerà il contratto con il club campano prima della presentazione ufficiale prevista nel pomeriggio.