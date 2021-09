Calcio: Ventura, 'difficoltà Italia a settembre prevedibili ma al mondiale ci andiamo'

06 settembre 2021 a

a

a

Roma, 6 set. - (Adnkronos) - "Qualche difficoltà a settembre dopo la pausa estiva era prevedibile ma sono sicuro che questa squadra non avrà problemi ad andare al mondiale". Così all'Adnkronos l'ex ct azzurro Gian Piero Ventura dopo i due pareggi degli azzurri contro Bulgaria e Svizzera che complicano la strada verso il mondiale di Qatar 2022.

"Per essere certi della qualificazione diretta al mondiale serve vincere tutte le prossime partite e siamo tranquillamente in grado di farlo -prosegue Ventura-. Questa squadra, dopo la vittoria dell'Europeo, ha raggiunto una maturità un valore internazionale che non si è perso in pochi mesi. In autunno quando giocheremo le prossime partite sarà tutta un'altra musica".