Mostre: dal 13/9 torna Milano ArtWeek

Milano 6 set. (Adnkronos) - Dal 13 al 19 settembre torna la ArtWeek, il palinsesto di mostre ed eventi, organizzato dal Comune di Milano, per accompagnare Miart, la fiera dell'arte moderna e contemporanea.

Anche per questa edizione Banca Generali è main partner di Milano ArtWeek e arricchirà il calendario con una serie di iniziative pensate per coinvolgere il grande pubblico in percorsi di fruizione alternativa. Sabato 18 settembre, inoltre, Banca Generali offrirà l'ingresso a tutti i visitatori del Museo del Novecento, sia della Collezione che della grande mostra dedicata a Sironi.

Numerose le aperture programmate in occasione di questa settimana, come la personale di “Anna Maria Borsari. Da qualche punto incerto” al Museo del Novecento (dal 10 settembre) e “Carlo Mollino. Allusioni personali” in Triennale (4 settembre).

Alle Gallerie d'Italia apre il 10 settembre “Ulteriori gradi di libertà nella città che resiste. Francesca Leone” e a Palazzo Reale dal 18 spazio alla grande mostra di Claude Monet, realizzata in collaborazione con il Museo Marmottan di Parigi. Dal 17 riapre anche la Collezione Permanente del Mudec dal titolo “Milano globale. Il Mondo visto da qui”.