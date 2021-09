Mostre: dal 13/9 torna Milano ArtWeek (2)

06 settembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Nel programma 2021 di ArtWeek sono presenti anche molti appuntamenti dedicati all'arte pubblica, cioè al live painting, alla street art e alle installazioni negli spazi pubblici. Nel parco delle sculture Artline a Citylife sarà inaugurata il 18 l'installazione site specific di Adrian Paci “Rudere”, mentre il 19 i curatori di Artline accompagneranno il pubblico prenotato in un itinerario a piedi che toccherà i principali interventi di arte pubblica in città.

Molte le visite guidate e i talk organizzati dai vari istituti e diverse le iniziative multidisciplinari che mettono in dialogo le arti, come accade a Casa degli Artisti o al Castello Sforzesco.

In programma anche per il 2021 l'apertura straordinaria di alcuni spazi no-profit diffusi in città, alcuni dei quali sabato 18 resteranno aperti anche di sera per l'art night.