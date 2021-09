Roma: Gualtieri a Raggi, 'periferie? tutti mi dicono stessa cosa, li hai abbandonati'

06 settembre 2021 a

Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Cara Virginia, basta propaganda saranno i cittadini a giudicare. Quel che è certo è che a #SanBasilio ti conoscono molto bene, tutti mi hanno parlato di te stamattina e tutti mi hanno detto la stessa cosa: la Raggi ci ha abbandonato". Roberto Gualtieri ribatte così a Virginia Raggi via twitter dopo che la sindaca M5S stamattina aveva scritto: "Gualtieri nelle periferie non sanno neanche chi sei. Il Pd le ha dimenticate per decenni e ora hai il coraggio anche di parlare".