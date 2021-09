Superlega: Ceferin, 'spero che sia stato un fatto isolato, vogliamo tornare a normalità'

06 settembre 2021 a

Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Niente è stato normale nelle ultime due stagioni ma adesso vogliamo tornare alla normalità. Per questo dobbiamo stare uniti di fronte a questa disgrazia chiamata Superlega, sperando che possa essere stato solo un episodio. Non vogliamo vivere di nuovo questa situazione. Dobbiamo essere un modello per il calcio e restare insieme formando una grande famiglia". Lo ha detto il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, all'assemblea generale dell'Eca tornando sul tema Superlega.