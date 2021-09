Afghanistan: Prefettura Milano, accolti 120 profughi, altri 120 in arrivo (2)

06 settembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - “L'obiettivo perseguito – sottolinea la nota della Prefettura di Milano - è quello di collocare i profughi afghani in strutture dedicate, per accompagnare le famiglie ospitate nel percorso di riconoscimento dello status di rifugiato e la successiva collocazione nel Sistema di accoglienza e integrazione (Sai): dall'accoglienza straordinaria nei Cas a quella più strutturata nel Sai”.

Per favorire la regolare gestione degli arrivi e dell'accoglienza, il prefetto Renato Saccone ha avuto nei giorni scorsi riunioni con i prefetti della Lombardia, con la Regione e le istituzioni locali, Anci e terzo settore.

“Grazie alle numerose manifestazioni annunciate di solidarietà, sarà possibile in breve tempo offrire ai profughi, e soprattutto ai tanti bambini tra loro, non solo una dignitosa sistemazione, ma anche vicinanza e amicizia”, assicura la Prefettura.

Le circa 120 persone il cui arrivo è previsto nei prossimi giorni, dopo la quarantena gestita dalla Difesa e dalla Croce Rossa Italiana, saranno accolti nei centri nazionali, prevalentemente nel capoluogo.

Infine la Prefettura fa sapere di aver sottoscritto con il Comune di Milano un accordo per l'apertura di centri in viale Fulvio Testi e a Chiaravalle, mentre in diversi appartamenti saranno ospitate famiglie a cura della Casa della Carità.