Mobilità: a Sesto San Giovanni prime multe per guida monopattini senza casco

Milano, 6 set. (Adnkronos) - Nel fine settimana la polizia locale di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, ha emesso cinque sanzioni a persone maggiorenni che non indossavano il casco mentre erano alla guida di monopattini elettrici. “Siamo il primo Comune a emettere queste sanzioni, facendo rispettare l'ordinanza sindacale che ho firmato settimana scorsa", spiega il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano. "I monopattini non sono mezzi da demonizzare, fanno parte della quotidianità delle nostre città, ma vanno assolutamente regolamentati per evitare altre tragedie. Mettersi il casco, pertanto, deve diventare un movimento automatico appena si sale sul monopattino perché può salvare la vita in caso di incidenti e brutte cadute”.

A Sesto San Giovanni la polizia locale sta intensificando i controlli sulle piste ciclabili, nelle zone pedonali, nei parchi, nelle vie e nelle piazze principali della città per far rispettare l'obbligo del casco anche per i maggiorenni. Il mancato rispetto dell'ordinanza sindacale a proposito dell'obbligo del casco prevede una sanzione di 50 euro.