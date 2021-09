Cinema: 'Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli' primo ai botteghini di tutto il mondo

06 settembre 2021 a

Roma, 6 set. (Adnkronos) - ‘Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli' è primo ai botteghini di tutto il mondo: il film della Marvel, uscito soltanto nelle sale, dove resterà in esclusiva per 45 giorni, ha guadagnato 127,6 milioni di dollari (circa 114 milioni di euro) a livello globale, con un incasso di un milione e 484 mila euro in Italia, dove è uscito in 364 sale. Il film, che ha per protagonista il primo eroe asiatico del Marvel Universe Shang-Chi, interpretato da Simu Liu, ha ottenuto il record di incassi al cinema nonostante la variante Delta del Covid limiti gli spettatori dall'andare in sala.

Una scelta azzeccata, dunque, quella della casa cinematografica, che trasmetterà il film in streaming soltanto un mese e mezzo dopo il debutto cinematografico, contrariamente a quanto accaduto per Black Widow, uscito contemporaneamente in sala e su Disney+ Premier Access e che ad oggi ha incassato 371,3 milioni di dollari (circa 332 milioni di euro) al botteghino globale. La ‘Vedova nera' ha avuto un forte calo di incassi già nella seconda settimana dall'uscita, scatenando una causa della protagonista Scarlett Johansson contro la Disney per violazione del contratto secondo cui la mossa ha danneggiato il botteghino a favore dell'alimentazione del servizio di streaming della casa di produzione.