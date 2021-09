Milano: Bpm sospende mutuo a residenti torre incendiata

06 settembre 2021 a

Milano 6 set. (Adnkronos) - Banco Bpm ha sospeso i mutui ai residenti della torre andata a fuoco a Milano. Le rate - fa sapere l'istituto di credito - saranno sospese per 12 mesi, con possibilità di proroga.

Banco Bpm ha inoltre predisposto un plafond per far fronte alle prime spese. “Abbiamo voluto far sentire la nostra vicinanza alle famiglie colpite dal drammatico quanto inaspettato rogo", dichiara in una nota Marco Aldeghi, responsabile Direzione territoriale Milano e Lombardia Nord.

"Ci siamo quindi subito attivati tramite iniziative dedicate con la speranza di poter fornire un aiuto concreto a chi in pochi attimi ha perso tutto”, conclude Aldeghi.