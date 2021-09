Lombardia: Pizzul (Pd), 'non-riforma di Moratti e Fontana non risolve problemi sanità'

06 settembre 2021 a

Milano 6 set. (Adnkronos) - Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della Lombardia Fabio Pizzul ha comunicato oggi pomeriggio, durante la conferenza dei capigruppo, la richiesta formale di non contingentare i tempi di discussione in Aula della riforma della sanità lombarda.

"Su un tema così importante per la vita dei lombardi non ci può essere alcuna fretta, utile solo a blindare una maggioranza non del tutto convinta", dichiara Pizzul.

A norma di regolamento - ricorda una nota del Pd - è facoltà di ogni gruppo avanzare la domanda di non contingentare i tempi per un solo provvedimento per ogni legislatura regionale. Ciò comporta che la discussione generale e dei singoli emendamenti non subirà limitazioni temporali, come avviene di solito.

“La non-riforma di Fontana e Moratti non risolve i problemi esplosi con la pandemia e, soprattutto, non tocca il problema maggiore: la sanità lombarda non è uguale per tutti", osserva il capogruppo dem, sottolineando che "'impostazione della sanità lombarda rimane invariata, tutta incentrata sui grandi ospedali e debolissima sulla medicina territoriale".