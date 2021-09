Gb: governo prolunga al 2032 a consorzio Trenitalia contratto per Tav HS2

06 settembre 2021 a

Roma, 6 set. - (Adnkronos) - Si va verso un allungamento al 2032 del contratto che assegna al consorzio 'Avanti', formato da Trenitalia Uk e FirstGroup, la gestione della linea ad alta velocità HS2, che punta a rivoluzionare i trasporti su rotaia nella West Coast inglese. Lo rivela il Telegraph, basandosi su documenti interni al governo Johnson, spiegando che non è esclusa neppure una ulteriore estensione del contratto dopo il 2032.

Il consorzio Avanti ha avuto in gestione il franchise sulla West Coast (durata iniziale 2019-2031) per i collegamenti InterCity fra Londra, Manchester, Chester, Liverpool, Preston, Edimburgo e Glasgow. Ma l'infrastruttura più importante per il sistema ferroviario britannico è senz'altro lo sviluppo e l'introduzione dei nuovi servizi sulla HS2 (High Speed 2) da Londra a Birmingham (160 km) che può collegare un bacino di 30 milioni di clienti e diventare un volano per la crescita economica del Paese con viaggi più veloci tra Nord e Sud della Gran Bretagna.

Il nuovo contratto confermerebbe la volontà del governo di Boris Johnson di andare avanti sul progetto - aumentando la qualità del servizio ferroviario - nonostante l'opposizione di alcuni settori del partito conservatore circa la sostenibilità finanziaria del progetto, il cui conto totale potrebbe superare i 100 miliardi. Rispetto al progetto iniziale, ricorda il 'Telegraph', al momento sembra confermato lo sviluppo della linea occidentale (che appunto collegherebbe Londra a Birmingham con i primi treni previsti entro il 2028) mentre sembra in standby il 'braccio orientale' della linea, in direzione Sheffield e Leeds. Il giornale ricorda come nel 2019 nell'assegnazione del contratto al consorzio Trenitalia-FirstGroup sia stato determinante il know how del gruppo italiano nella gestione delle linee ad alta velocità.