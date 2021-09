Sanità: case e ospedali di comunità, Regione Lombardia approva progetto per Milano (2)

06 settembre 2021 a

(Adnkronos) - "Il Progetto per l'attuazione di Case e Ospedali di comunità parte dalla città di Milano - ha specificato la vicepresidente e assessore al Welfare - ed è il primo in Lombardia, ma già nei prossimi giorni saranno valutati i programmi che vengono dalle altre Ats, sulla base del modello che presentiamo oggi. Tenendo conto prioritariamente delle aree più colpite dal Covid".

Le Case della comunità, ha continuato Moratti, "garantiranno l'attività medica e infermieristica sulle 24 ore, 7 giorni su 7, nelle strutture hub; sulle 12 ore, 6 giorni su 7 nelle strutture spoke, come previsto dalla duplice organizzazione (hub e spoke)".

All'interno di Case e Ospedali di comunità saranno collocate tutte le funzioni più prossime al cittadino, come prevenzione e promozione salute, cure primarie con tutto il necessario per gestire i pazienti cronici, un'area di ambulatori specialistici per criticità poco complesse e un'area di servizi integrati col Comune, che si colloca tra aspetto sanitario e sociale.