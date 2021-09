Atletica: Diamond League, Tamberi guida gli azzurri alle finali di Zurigo

06 settembre 2021 a

Zurigo, 6 set. - (Adnkronos) - Due giornate, 32 campioni della Diamond League da incoronare, tanti azzurri qualificati e un oro olimpico azzurro in gara: Gianmarco Tamberi. Il massimo circuito di meeting internazionali termina a Zurigo con una doppia giornata di competizioni. La corsa al diamante si conclude nella città svizzera, tra la Sechseläutenplatz (mercoledì) e il mitologico stadio Letzigrund (giovedì), doppio teatro delle sfide tra le stelle mondiali dell'atletica.

C'è tanta Italia. Al momento sono sette gli atleti impegnati: mercoledì Zane Weir (Enterprise Sport&Service) nel peso e Filippo Randazzo (Fiamme Gialle) nel lungo, giovedì il campione olimpico Tamberi (Fiamme Oro) nell'alto, il bronzo degli Euroindoor Paolo Dal Molin (Fiamme Oro) nei 110hs, il primatista italiano dei 400 metri Davide Re (Fiamme Gialle), il siepista Ahmed Abdelwahed (Fiamme Gialle) e il triplista Tobia Bocchi (Carabinieri). Nei 100 metri, una corsia per il cingalese dell'Atletica Futura Roma, Yupun Abeykoon.

L'attesa maggiore è certamente per Gianmarco Tamberi: il successo in Diamond League è l'ultimo obiettivo agonistico di una stagione incredibile, un 2021 che ha concretizzato il sogno di una vita per il 29enne saltatore marchigiano. Dopo la vittoria di Chorzow con 2,30, e dopo il red carpet che lo attende alla Mostra del Cinema di Venezia martedì, Gimbo sarà in pedana nella serata di giovedì, per conquistare il titolo di “Wanda Diamond League champion” per il salto in alto.