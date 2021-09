06 settembre 2021 a

New York, 6 set. - (Adnkronos) - Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Jannik Sinner allo Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Il ventenne altoatesino, numero 16 del mondo e 13 del seeding, cede al 24enne tedesco Alexander Zverev, numero 4 del ranking Atp e quarta testa di serie, con il punteggio di 6-4, 6-4, 7-6 (9-7) in due ore e 24 minuti.