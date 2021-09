Covid: Fontana, 'in ospedali Lombardia situazione buona'

07 settembre 2021 a

Milano, 7 set. (Adnkronos) - In Lombardia "la situazione è buona, sia per quanto riguarda l'occupazione degli ospedali sia delle terapie intensive siamo lontani dalle percentuali che potrebbero essere considerate di pericolo. In questi mesi stiamo riducendo lentamente le occupazioni". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ospite di Skytg24, sulla situazione dei ricoverati positivi al Covid negli ospedali lombardi.