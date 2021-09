Covid: Fontana, 'obbligo vaccini potrebbe causare tensioni sociali'

07 settembre 2021 a

Milano, 7 set. (Adnkronos) - "I numeri dei ricoveri in ospedale e dei decessi è talmente crollato che dimostra la bontà di questa campagna vaccinale. Io sono per convincere, perché non vorrei che l'obbligo potesse essere causa di tensioni e scontri sociali che in questo momento non farebbero bene al nostro Paese". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ospite di Skytg24 sulla possibilità di obbligo vaccinale contro il Covid. In Lombardia, ha ricordato Fontana, l'87% della popolazione ha aderito alla campagna vaccinale.