Mps: domani e giovedì missione Commissione David Rossi a Siena

07 settembre 2021 a

a

a

Roma, 7 set. (Adnkronos) - Una delegazione della Commissione parlamentare sulla morte di David Rossi, guidata dal presidente, Pierantonio Zanettin (Fi), si recherà in missione a Siena domani e giovedì per un sopralluogo all'interno di Palazzo Salimbeni e nelle aree esterne circostanti, significative ai fini dell'attività dell'inchiesta della Commissione sulla morte dell'ex capo della comunicazione del Monte Paschi, nel marzo 2013. Nel corso della missione la delegazione parlamentare procederà, presso la prefettura di Siena, all'audizione di Antonella Tognazzi, Ranieri Rossi, Lorenza Bondi, Giancarlo Filippone e Massimo Riccucci. Al termine delle audizioni, giovedì alle ore 12.30, conferenza stampa in prefettura.