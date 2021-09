Migranti: Salvini, 'incontro Draghi-Lamorgese prima possibile, spero ministra non abbia paura'

07 settembre 2021 a

Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Il prima possibile. Un confronto su tema immigrazione, sicurezza, rischio terrorismo è assolutamente fondamentale". Lo ha detto il segretario federale della Lega Matteo Salvini parlando con i cronisti al gazebo per la raccolta delle firme per i referendum sulla giustizia al mercato Trionfale a Roma, rispondendo a una domanda su quando ci sarà l'incontro con il presidente del consiglio Mario Draghi e la ministra dell'interno Luciana Lamorgese.

"Prima il presidente del consiglio riesce a mettere in piedi questo incontro meglio è per l'Italia - ha proseguito il leader leghista - io ci sono oggi, domani o dopodomani. Spero che il ministro Lamorgese non abbia paura o timore del confronto, perché 40.000 sbarchi nell'estate del Covid non sono accettabili".