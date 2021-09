07 settembre 2021 a

a

a

Roma, 7 set. (Adnkronos) - "22 milioni per le classi pollaio non sono bastate. Il dossier di Tutto Scuola segnala 13761 classi sovraffollate, quasi 4000 in più rispetto al 2020 con il governo Conte. Il ministro Bianchi deve chiedere più risorse alla scuola per le riforme al tavolo di Palazzo Chigi". Lo scrive in un tweet il deputato del M5S Luigi Gallo.