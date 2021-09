07 settembre 2021 a

(Adnkronos) - Sono 119 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 7 settembre 2021, secondo i dati covid-19 del bollettino della regione. Registrati altri 5 morti da ieri. Spiccano 40 positivi in provincia di Lecce. I nuovi casi sono stati individuati su 13.424 test effettuati. Le persone attualmente positive sono 4.095. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 213. In terapia intensiva, 31 malati.