Mostra Venezia: Adinolfi (Pdf), 'grave associare scuola cattolica a pregiudizio Circeo'

Roma, 7 set. (Adnkronos) - “Da cattolico e da ex studente di scuola cattolica maschile trovo davvero offensivo che il film sull'orrendo eccidio del Circeo appena presentato a Venezia sia stato intitolato ‘La scuola cattolica' inducendo un'associazione tra questa istituzione e la violenza più bieca. Non se ne può più. Già il premio Strega al libro omonimo di Albinati. Adesso il film a Venezia. Sembra che in questo Paese sputare sulla Chiesa Cattolica e sulle sue istituzioni più diffuse, come le sue scuole appunto, sia ormai necessario per essere accettati da chi comanda. Ma adesso anche basta. Chiedo al ministro Dario Franceschini il senso del finanziamento pubblico a quest'opera densa come il libro di pregiudizio anticattolico, che a Venezia scorre a fiumi”. Lo dice Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia (PdF), intervenendo sul film presentato ieri a Venezia ‘La scuola cattolica' sulla strage del Circeo.