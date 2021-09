Cultura: domani a Palazzo Consulta i protagonisti di Incontri, Mattarella e le più alte cariche Stato (2)

07 settembre 2021 a

(Adnkronos) - I temi sono stati scelti da ciascuno di loro e spaziano dal carcere alla laicità dello Stato, dalla legge elettorale all'integrazione degli stranieri, dalla tutela delle relazioni a quella, più specifica, dell'affettività. E poi ancora: la giustizia, la fragilità delle democrazie, la sfida dell'ambiente nella contemporaneità, i rischi del digitale, la cura, l'esigenza di un diritto di accesso ad Internet, la libertà di informazione e quella delle arti e delle scienze, i beni comuni, l'arte contemporanea, la memoria e molti altri.

Tutti gli Incontri sono stati realizzati anche grazie alla collaborazione del Maestro Riccardo Cimino, di Tommaso Orioli per la post produzione e di Roberto Pedicini per la voce della sigla. Il tema musicale che fa da punteggiatura è stato composto ed eseguito da Riccardo Cimino, Tommaso Orioli e Andrea Giovalè. I podcast di questa serie, come tutti quelli della Libreria della Corte, si possono trovare, oltre che sul sito della Corte costituzionale, sulle principali piattaforme di podcasting, nonché sul portale della Treccani. Ogni domenica mattina sono rilanciati da Radio radicale.