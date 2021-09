Performance ed ecosostenibilità per Universal Pack con le soluzioni Schneider Electric

07 settembre 2021 a

(Stezzano Bg 7 settembre 2021)

Nel quadro di una partnership solida e collaudata, Universal Pack ha scelto

La sostenibilità è un importante fattore di business per l'azienda: l'unione tra innovazione tecnologica e riduzione dell'impatto ambientale è un elemento importante negli investimenti in ricerca e sviluppo, che hanno visto un importante accelerazione, in particolare, da quando nel 2019 la guida dell'impresa è passata all'attuale CEO Pietro Donati, figlio del fondatore.

Tecnologie innovative per obiettivi ambiziosi

Realizzando Theta, Universal Pack si poneva obiettivi molto ambiziosi: fornire un macchinario affidabile e ad alte prestazioni, che consentisse un monitoraggio da remoto della produzione, la possibilità di offrire service da remoto e fosse in grado di aumentare l'autonomia di azione degli operatori. Realizzare tutto questo ottenendo, allo stesso tempo, un'elevata sostenibilità è stato possibile grazie alle tecnologie Schneider Electric adottate su più livelli.

Da un lato abbiamo l'adozione di componentistica ad elevata efficienza energetica, come i motori brushless SH3 che consentono di risparmiare anche il 20/25% di energia rispetto alle soluzioni tradizionali; dall'altro la possibilità di monitorare i consumi energetici del macchinario non solo raccogliendo i dati ma anche analizzando la qualità dell'alimentazione con dei Power Analyzer (serie

A questo si aggiunge il fatto che le soluzioni Schneider adottate sono tutte certificate

Questo aspetto è importante per un'azienda che opera su mercati internazionali in modo così marcato, perché all'estero – ma oggi sempre più anche in Italia – si sta affermando una visione della sostenibilità che possiamo definire “di filiera” in cui il cliente finale che ha degli obiettivi di sostenibilità chiede ai propri fornitori di contribuire dimostrando le necessarie credenziali.

Anche dal punto di vista dell'implementazione di tecnologie 4.0 THETA spicca per le sue caratteristiche di alto livello. Implementando sistemi connessi, consente ad Universal Pack di avere accesso ai dati di produzione della sua base installata, che le sono resi disponibili in un cloud sicuro, per eseguire analisi statistiche finalizzate allo sviluppo di strategie di manutenzione preventiva e per realizzare, più in generale, un'evoluzione dell'offerta in ottica di servitizzazione.

Universal Pack è supportata in questo dai software Schneider Electric dedicati agli OEM come

“Schneider si è rivelato, e non avevamo dubbi in merito, il partner ideale per lo sviluppo di tutti i progetti che guardano all'efficienza e alla sostenibilità come obiettivi principali da raggiungere” commenta Pietro Donati, CEO di Universal Pack. “A differenza di altri fornitori l'approccio di Schneider si è rivelato sempre proattivo e con un occhio di riguardo alle esigenze del cliente. Se oggi la nostra Theta è considerata una delle macchine più performanti e a minor impatto ambientale è anche per merito di Schneider Electric e del suo supporto”.

Uno sguardo al futuro

Ulteriori evoluzioni sono allo studio, nel quadro di un rapporto con Schneider Electric che l'azienda definisce solido e collaudato, basato su un approccio di partnership e collaborazione strategica; possibili linee evolutive allo studio riguardano la realizzazione di un approccio “Machine as a Service” attraverso la realizzazione di una vera e propria “control room” digitale, e l'integrazione di tecnologie digital twin Schneider Electric con i sistemi di progettazione già in uso. Ipotesi allo studio che possono essere affrontate con tranquillità senza timore per gli investimenti già effettuati, in quanto le tecnologie Schneider Electric si basano su standard aperti e interoperabili, per offrire una integrazione fluida e non problematica con ogni tipo di sistema.

Chi è Schneider Electric

L'obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di sfruttare al meglio l'energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l'efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell'energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l'adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di valorizzazione delle persone.

