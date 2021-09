Digitale: Luiss, riparte 42Roma scuola di coding senza prof nè rette

07 settembre 2021 a

Roma, 7 set. (Labitalia) - Si riaprono le iscrizioni a 42 Roma Luiss, la scuola di coding portata in Italia dalla Luiss Guido Carli con l'obiettivo di formare una nuova generazione di innovatori, in grado di guidare la transizione digitale. Secondo il Centro europeo per lo Sviluppo della formazione professionale, infatti, l'occupazione nelle professioni scientifiche in Italia aumenterà del 4% entro il 2050 e, per la Oxford University, nei prossimi cinque anni in Europa si creeranno 9.5 milioni di nuovi posti di lavoro nell'AI, nel coding e nell'Internet of Things. In linea con queste proiezioni, 42 Roma Luiss - di cui strategic partner è Operazione Risorgimento Digitale (Ord), la grande alleanza per la diffusione della cultura digitale promossa da Tim e oltre 40 partner - intende diventare un player centrale nella formazione dei giovani talenti digitali, dando la possibilità di sviluppare l'expertise necessaria per guidare l'innovazione sostenibile del nostro Paese.

“Con 42 Roma Luiss abbiamo portato in Italia un modello educativo totalmente disruptive, che consentirà anche dal prossimo gennaio ai più meritevoli di apprendere, gratuitamente, i segreti del digitale. Dopo una selezione molto rigorosa verranno, infatti, individuati 150 ragazze e ragazzi che contribuiranno alla trasformazione tecnologica del nostro Paese per vincere la grande sfida dell'innovazione che ci aspetta” ha dichiarato Giovanni Lo Storto, direttore generale della Luiss Guido Carli. Mettersi sempre in gioco, quindi, per innovare, scommettendo sui giovani e sulle loro competenze per la ripartenza: è questa la vocazione di 42 Roma Luiss, che vuole cavalcare con fiducia e responsabilità la rivoluzione tecnologica in atto, senza lasciare indietro nessuno.

Gli studenti apprendono infatti sul campo, imparando dai propri errori secondo la logica del “peer-to-peer”, letteralmente da pari a pari. Non si pagano rette e non servono titoli di studio: la selezione si basa su due test online e, a seguire, incontri introduttivi nel campus, condizioni necessarie per l'accesso alle cosiddette “Piscine”, che determineranno gli studenti più in linea con il modello educativo della 42. Da quest'anno, inoltre, gli studenti già iscritti potranno avere l'opportunità di continuare la 42 in uno degli oltre 30 campus sparsi nel mondo, proseguendo il proprio percorso formativo nella propria lingua, anche se all'estero. Le prossime Piscine 2021 si terranno presso l'Hub di LVenture Group nella Stazione Termini (Via Marsala 29h), sede della scuola, nelle seguenti date: 27 settembre – 22 ottobre; 25 ottobre – 19 novembre; 22 novembre – 17 dicembre. Oltre a Tim Ord, 42 Roma Luiss è sostenuta da Riccardo Zacconi, Fstech, Acea e dal fondo La4g – Luiss Alumni 4 Growth, il club investment degli Alumni Luiss.