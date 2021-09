Olimpiadi: presentata Arena Santa Giulia di Milano, sarà la più grande d'Italia (2)

07 settembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - L'avvio del cantiere è previsto nell'autunno 2022 e il termine tre anni più tardi, a pochi mesi dall'avvio delle Olimpiadi. Il progetto, che insiste su un lotto edificabile da 50.000 metri quadrati, richiederà un investimento complessivo di circa 180 milioni di euro.

“Non vediamo l'ora di dare inizio ad un progetto che ci consentirà di mettere a frutto la nostra esperienza nel management di venue internazionali di prim'ordine e nell'organizzazione di spettacoli live”, ha dichiarato il ceo di Cts Eventim Klaus-Peter Schulenberg, promettendo che “la nuova arena a Milano sarà una tappa obbligata per tutti i tour più importanti e, attraverso i quattro promoter italiani del nostro network di promoter Eventim Live, saremo in grado di offrire dal portafoglio di eventi prestigiosi in tutta l'area di Milano e ben oltre”.