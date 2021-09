Milano: senza biglietto sul treno aggredisce poliziotti, arrestato 18enne

07 settembre 2021 a

Milano 7 set. (Adnkronos) - Un 18enne è salito sul treno senza biglietto e quando è stato scoperto ha reagito con violenza e minacce. È successo ieri su un treno a lunga percorrenza proveniente da Roma. Il capotreno, scoprendo due viaggiatori senza titolo di viaggio, ha allertato la Polizia di Stato, intervenuta alla stazione di Milano Centrale.

Alla vista degli agenti il 18enne li ha prima minacciati, dicendo di avere con sé un coltello, e poi si è scagliato contro uno di loro, colpendolo al volto e spintonandolo. Intanto una donna di 31 anni ha cercato di ostacolare l'intervento dei poliziotti, colpendoli e spintonandoli a sua volta.

Bloccati entrambi, la 31enne è indagata in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale; il ragazzo invece è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per possesso di oggetti atti a offendere, dal momento che è stato trovato effettivamente in possesso di un coltello, poi sequestrato.