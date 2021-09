Calcio: Mancini, 'Immobile? Il gol arriverà, Sensi e Bernardeschi stanno bene'

07 settembre 2021 a

Reggio Emilia, 7 set. (Adnkronos) - "Sensi sta bene, ha avuto un problema a inizio settimana e l'avevamo messo un po' in disparte, ora sta bene. Bernardeschi? Può essere che giochi, è un giocatore fresco. Tornando alle ultime prestazioni, io non mi preoccupo molto. I ragazzi psicologicamente devono stare benissimo, hanno vinto l'Europeo e devono giocare tranquilli come stanno facendo. Purtroppo la palla non entra a volte, e noi in Italia andiamo a cercare per forza un colpevole di tutto. Ma noi dobbiamo isolarci un po' da questo e fare certe cose un po' meglio e la squadra deve continuare a fare ciò che fa e Immobile uguale. Poi il gol arriverà". Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini alla vigilia della gara con la Lituania dopo i pareggi contro Bulgaria e Svizzera, per la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022.

"Intanto dobbiamo vincere, se vinciamo domani recuperiamo punti. Detto questo, si potrebbe anche arrivare alla differenza reti se si arriva a pari punti. Ma noi abbiamo tre partite, se le vinciamo tutte e tre siamo qualificati. La gara di domani non sarà semplice, loro sono fisici e si metteranno dietro. Starà a noi sbloccarla e poi gestirla al meglio", ha proseguito il ct azzurro. "Tridente col falso nove possibile? Abbiamo tutte le possibilità, dobbiamo solo valutare la stanchezza dei giocatori. Siamo a inizio stagione e i ragazzi vengono dall'Europeo, quindi ci vogliono anche giocatori freschi".