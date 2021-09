Olimpiadi: Sala, 'Arena Santa Giulia opera ambiziosa che guarda al futuro'

07 settembre 2021 a

Milano 7 set. (Adnkronos) - "Un'opera ambiziosa che guarda al futuro di quella che sarà un'area centrale in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026". Così su Facebook il sindaco di Milano Giuseppe Sala definisce l'Arena di Milano Santa Giulia, presentata oggi.

"Ripartire anche dai grandi progetti significa disegnare una città sempre più internazionale, che sappia fare tesoro della collaborazione e delle sinergie per crescere con visione e ambizione", osserva Sala, che conclude: "Portare a casa le Olimpiadi è stata una prima grande vittoria per Milano e per il Paese, ora è tempo di scaldare i motori come solo la nostra città sa fare per prepararci ad accogliere al meglio un evento di importanza globale come i Giochi Olimpici sanno essere".