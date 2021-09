Tennis: Us Open, Alcaraz si ritira e Auger-Aliassime in semifinale

08 settembre 2021 a

New York, 8 set. - (Adnkronos) - Felix Auger-Aliassime approda in semifinale in un torneo del Grande Slam per la prima volta in carriera. Allo Us Open il 21enne canadese, numero 15 del mondo e 12 del seeding, approfitta del ritiro del 18enne spagnolo Carlos Alcaraz, numero 55 del ranking Atp, sul punteggio di 6-3 3-1, diventando il primo giocatore del suo paese a spingersi così avanti a New York nell'intera storia del torneo, dal 1881. Auger Aliassime affronterà in semifinale il russo Daniil Medvedev, numero 2 del mondo e seconda testa di serie.