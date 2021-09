08 settembre 2021 a

Roma, 8 set. - (Adnkronos) - Visite mediche per il nuovo acquisto della Lazio Mattia Zaccagni. Il 26enne romagnolo si è presentato questa mattina alla clinica 'Paideia' per sottoporsi ad alcuni controlli non effettuati una volta conclusa con il Verona l'operazione per il suo acquisto, definita nell'ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato.