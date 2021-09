Kaspersky: il 46% delle PMI italiane ha scelto di preservare posti di lavoro durante la pandemia

08 settembre 2021 a

Milano, 8 settembre 2021- Secondo quanto emerso da una recente indagine di Kaspersky sulle sfide che le piccole e medie imprese hanno dovuto affrontare all'inizio della pandemia, la priorità per quasi la metà delle organizzazioni in Italia (46%) è stata preservare i posti di lavoro. Tuttavia, per garantire il buon funzionamento del business in queste nuove circostanze, il 41% delle aziende ha anteposto a questa priorità l'introduzione di nuove tecnologie.

Le prestazioni aziendali sono influenzate

Di conseguenza, evitare tagli ai team è diventata una priorità per le aziende, nonostante molte abbiano dovuto affrontare riduzioni dei budget (37%), dei compensi e delle ore di lavoro (27%), o addirittura la chiusura temporanea di uffici o filiali (26%). Il benessere dei dipendenti è ancora adesso una necessità delle PMI italiane. Il 29% infatti, ha dichiarato che nei prossimi 12 mesi incrementerà le risorse economiche destinate al personale, come salari e benefit. Riportare i compensi al livello pre-COVID-2019 o addirittura aumentarli dovrebbe aiutare le aziende a ritenere i talenti, minimizzando la necessità di assumere nuovi dipendenti.

Il modo in cui le aziende si sono adattate alle nuove - ed estreme - condizioni di lavoro è stato uno dei fattori che ha condizionato la soddisfazione dei dipendenti. In questo senso, la priorità assoluta per la maggior parte delle aziende italiane (41%) è stata quella di fornire ai team nuove tecnologie, dispositivi, servizi di comunicazione e collaborazione per trasferire le attività dall'offline all'online e permettere ai dipendenti di lavorare da remoto o con un modello ibrido.

"Rimodellare i processi di lavoro è diventato il compito più importante per gli amministratori e i dirigenti d'azienda impegnati a salvare posti di lavoro e garantire l'operatività del business. I numerosi servizi oggi disponibili, facili da gestire e talvolta gratuiti, permettono di eseguire questa riorganizzazione anche se non si dispone di un amministratore IT dedicato o un budget aggiuntivo. Tuttavia, è importante garantire che gli strumenti digitali siano utilizzati in modo sicuro ed educare i dipendenti sulle norme di security awareness non soltanto per la loro comodità, ma per proteggere il business dalle minacce informatiche", ha dichiarato Andrey Dankevich, Senior Product Marketing Manager di Kaspersky.

Kaspersky raccomanda ai vertici aziendali che intendono migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti di adottare le seguenti misure:

