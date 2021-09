Covid: Bonetti, 'pensiamo a estensione dai primi di ottobre'

08 settembre 2021 a

Roma, 8 set (Adnkronos) - “L'estensione del green pass credo sia lo scenario, e noi lo sosterremo, sul quale ci dobbiamo indirizzare per permettere al mondo dell'impresa, al mondo del lavoro di ripartire. Serve stabilità, e il green pass è uno strumento che permette questa stabilità. E' evidente che bisogna anche organizzarsi, quindi è chiaro che una decisione assunta adesso non potrà che avere quel margine di tempo, ecco perché pensiamo ai primi di ottobre”. Lo ha detto a ‘Start', su Sky TG24, il ministro per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti.