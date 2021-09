08 settembre 2021 a

Roma, 8 set. (Adnkronos) - “Il Pd ha fatto barricate contro il reddito di cittadinanza dicendo che era misura populista e che non funzionava, nel frattempo la Lega lo approvava. I coerenti, a sostenere da sempre che la povertà va combattuta in modo più efficace e che le misure per il lavoro sono completamente fallimentari, siamo stati noi”. Lo ha detto a “L'aria che tira” su La7, il presidente di Italia Viva Ettore Rosato.