Covid: Ronzulli, 'affluenza salone mobile conferma successo green pass'

Roma, 8 set. (Adnkronos) - “Al Salone del Mobile si registra un'affluenza di circa 10 mila visitatori al giorno, un vero e proprio successo reso possibile dal green pass che si conferma, insieme ai vaccini, uno strumento indispensabile per tornare alla normalità". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, nel corso di una visita al Salone del Mobile di Rho di FieraMilano.

"In questo modo - ha proseguito - si è consentita la ripartenza dell'intero settore fieristico, che si regge sulla presenza fisica a questo tipo di eventi, ma anche la tutela di un marchio d'eccellenza come quello del Salone del Mobile che con questa edizione ha riportato Milano al centro del mondo del design. Il gran numero di visitatori di questi giorni è certamente anche un ottimo segnale in vista del prossimo appuntamento di questa fiera, previsto per aprile, che mi auguro possa essere quanto più simile possibile a quello che tutti ben conosciamo e a cui eravamo abituati prima del Covid”.