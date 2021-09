Fisco: Cattaneo (Fi), 'mal posti e strumentali emendamenti Fdi su blocco cartelle'

08 settembre 2021 a

Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Oggi alla Camera ci sono due emendamenti di Fratelli d'Italia che chiedono il blocco dell'invio delle cartelle esattoriali. Diciamo subito che, nel merito, sarebbero anche condivisibili, ma in realtà sono posti male e strumentalmente". Lo ha detto Alessandro Cattaneo, responsabile del settore Dipartimenti di Forza Italia, durante una conferenza stampa.

"Questi emendamenti sono all'interno del decreto green pass -ha spiegato l'esponente azzurro- e quindi, se anche per assurdo venissero approvati, non c'è il parere favorevole della commissione bilancio e quindi non avremmo il rinvio delle cartelle e avremmo l'affossamento del decreto green pass, che per Forza Italia non sarebbe una buona notizia'.