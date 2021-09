Omofobia: Cirinnà, 'saggio rinvio Zan, dopo elezioni confronto meno ideologico'** (2)

08 settembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "E poi la seconda ragione è che nell'acuirsi della campagna elettorale, le posizione ideologiche si fanno più nette -continua Cirinnà- e questo finirebbe per stritolare un testo che si occupa di crimini d'odio contro le persone. E' un rischio che non voglio correre. Finirebbe per esserci un confronto mosso da ragioni diverse, slegate dal merito del testo. Mentre dopo la campagna elettorale ognuno potrà lavorare in modo più ragionevole".